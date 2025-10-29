Активисты «Волонтеров Подмосковья» в Воскресенске отметили 5-летие движения

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» отмечает первый юбилей. В Воскресенске в нем состоит почти 1000 человек.

Движение появилось в 2020 году. В разгар пандемии волонтеры доставляли жителям продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты.

С 2023 года координатором движения в Воскресенске является директор молодежного центра «Олимпиец» Андрей Баранов. За это время в региональные распределительные склады отправили более 4,5 тонны гуманитарных грузов, в том числе более шести тысяч окопных свечей.

Также добровольцы помогают семьям бойцов, пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Накануне они помогли матери одного из бойцов СВО — перенесли дрова в сарай и отремонтировали дверь.

Кроме того, волонтеры регулярно организовывают различные мастер-классы и лекции. Одна из последних была посвящена донорству крови.