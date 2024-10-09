Активисты «Молодой гвардии» очистили от мусора берег Яузы в Мытищах
Субботник в Мытищах приурочили ко дню рождения Владимира Путина. Участники акции убрали прибрежную зону Яузы.
Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» регулярно проводят субботники на разных территориях городского округа Мытищи. Участники уверены, что это не только вклад в улучшение экологического состояния планеты, но и отличный способ сплочения команды.
Молодогвардейцы в этот раз очистили от мусора прибрежную зону реки Яуза — одного из любимых мест отдыха жителей и гостей Мытищ.
«Подобные мероприятия формируют ответственность у людей за свою территорию, являются отличным способом провести время вместе с друзьями или коллегами», — поделился руководитель мытищинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Константин Кузовков.
Волонтеры уверены, что своим примером помогут жителям округа активнее принимать участие в подобных экологических акциях и делать округ еще красивее и комфортнее для проживания.
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