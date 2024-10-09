Активисты «Молодой гвардии» очистили от мусора берег Яузы в Мытищах

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» регулярно проводят субботники на разных территориях городского округа Мытищи. Участники уверены, что это не только вклад в улучшение экологического состояния планеты, но и отличный способ сплочения команды.

Молодогвардейцы в этот раз очистили от мусора прибрежную зону реки Яуза — одного из любимых мест отдыха жителей и гостей Мытищ.

«Подобные мероприятия формируют ответственность у людей за свою территорию, являются отличным способом провести время вместе с друзьями или коллегами», — поделился руководитель мытищинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Константин Кузовков.

Волонтеры уверены, что своим примером помогут жителям округа активнее принимать участие в подобных экологических акциях и делать округ еще красивее и комфортнее для проживания.

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