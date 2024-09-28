Активисты из Мытищ предложили новую модель волонтерской деятельности

Новая модель ведения волонтерства позволит проявить себя в разных направлениях. Участники смогут реализовать себя и воплотить идеи в жизнь.

Собрание активистов Мытищинского отделения «Молодой Гвардии» провел руководитель Константин Кузовков. Темой обсуждения стала новая модель ведения волонтерской деятельности на территории городского округа. Поговорили и о плане работы на работы на 2024–2025 годы.

Участники распределили и разработали организационную структуру с ролями и определенными функциями в реализации мероприятий. Команды будут заниматься разными направлениями волонтерской деятельности. Проявить себя активисты «Молодой Гвардии» смогут в разных творческих, экологических, туристических, спортивных и патриотических мероприятиях.

Участие в разных мероприятиях, позволит вовлечь ребят в волонтерскую работу, поможет развить управленческие и лидерские качества, самостоятельно воплотить идеи и реализовать их на территории городского округа. Инновации увеличат количество добровольческих мероприятий, поднимут активность граждан и молодогвардейцев.



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