Активисты «Единой России» проверили благоустройство двора на улице Мира в Мытищах

Мониторинг работ по обновлению двора организовали в Мытищах. Комиссия побывала у домов № 24 и 26 по улице Мира.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Городская среда». Его участниками стали первый заместитель секретаря партии «Единая Россия», местный координатор проекта Андрей Гореликов и активисты партии.

Они оценили качество проведенных работ, сравнили результат с требуемыми стандартами.

«Такой мониторинг помогает обеспечить своевременное выполнение работ, комфорт и безопасность жителей, а также способствует повышению качества городской среды», — отметил Андрей Гореликов.

Ранее мы рассказывали о том, что незаконную свалку и стоянку техники пресекли в Мытищах. Ее обнаружили на земельном участке в деревне Пирогово и ликвидировали через городской суд по исковому заявлению администрации округа.