Незаконную свалку и стоянку техники пресекли в Мытищах

На земельном участке в деревне Пирогово городского округа Мытищи обнаружили нелегальную свалку строительных отходов и стоянку техники. Их ликвидировали через городской суд по исковому заявлению администрации округа.

На земле, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства, незаконно сложили строительный мусор и тротуарную плитку. Сам участок заасфальтировали и использовали в качестве стоянки для техники. В разбирательстве вместе с администрацией городского округа Мытищи также участвовали представители Министерства экологии и природопользования Московской области.

Владелец участка привел в суде доводы о том, что территорию осмотрели без его участия. Но, несмотря на это, суд поддержал позицию администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.