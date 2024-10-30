Активистов волонтерского движения наградили в Балашихе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца Московской области, состоялось в городском округе. В нем участвовали активисты из центра «Волонтеры Подмосковья», «Молодой гвардии», ряда молодежных организаций и неравнодушные жители Балашихи.

Глава городского округа Сергей Юров поблагодарил добровольцев за огромный вклад в развитие муниципалитета, помощь и стремление менять мир к лучшему. Он рассказал, что более 2500 жителей Балашихи самого разного возраста организуют культурные и спортивные мероприятия, помогают в социальных проектах, участвуют в экологических акциях и поддерживают участников специальной военной операции.

«Во всех сложных ситуациях в первую очередь рядом с нами и экстренными службами всегда встают волонтеры. В Балашихе мы по праву гордимся ими», — сказал Сергей Юров.

На празднике самым активным добровольцам вручили благодарственные письма главы округа и дипломы от Московской областной думы. Депутат областного парламента Николай Черкесов привез волонтерам большой торт и подарки.

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