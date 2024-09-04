Актеры театра «Фэст» в Мытищах представили авантюрную комедию «Прохиндеи»

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Театр «Фэст» в Мытищах представил авантюрную комедию «Прохиндеи» в новом арт-пространстве «Кулибин Лофт Мытищи». Новая локация пришлась по душе артистам, поэтому 19 сентября там снова пройдет выступление.

Гости перед началом спектакля смогли выпить чай, сыграть на барабанах, послушать укулеле и сделать фотографии в стилизованной зоне. Близость сцены и уютная атмосфера лофта позволили зрителям полностью погрузиться в историю.

Спектакль «Прохиндеи» вновь покажут в арт-пространстве лофта 19 сентября. Напомним, переезд труппы связан с масштабной реконструкцией здания театра.

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