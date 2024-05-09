Агитбригада провела концерт в Центре контрактников в Балашихе | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:48 Агитбригада провела концерт в Центре контрактников в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Агитационная бригада провела концерт в Центре отбора контрактников в Балашихе. Артисты выступили перед бойцами, которые сейчас проходят обучение.

Песни военных лет исполнили сотрудники Дома культуры «Кучино» и культурно-досугового центра «Заря». Артисты встретились с добровольцами и устроили для них концерт в честь Дня Победы.

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Звучали знаменитые песни о Великой Отечественной войне: «Смуглянка», «Катюша», «День Победы», «Нам нужна одна победа» и другие. Также исполнили новую фронтовую песню «333», в зоне специальной военной операции ее знают и любят практически все бойцы.

«Мы приехали поздравить с 9 Мая ребят, которые будут защищать нашу Родину, хотели поднять им настроение, создать ощущение праздника. И в пункте контрактников нас тепло приняли, подпевали строки из знакомых песен. Это надолго останется в их памяти», — рассказала директор Дома культуры «Кучино» Любовь Ульянова.

Агитбригады также выступали для ветеранов Великой Отечественной войны, для многих провели праздник прямо под окнами их домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы.

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