Аэродром в Серпухове стал местом силы для молодоженов и юбиляров семейной жизни
В минувший вторник на аэродроме Большое Грызлово в Серпухове прошел областной праздник Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
Молодожены скрепили себя узами брака, а юбиляры семейной жизни получили медали «За любовь и верность». Гостей встречала фотозона «Крылья любви» и мастерская самолетиков желаний.
На празднике сыграли свадьбы несколько пар. Зоир и Вита встретились два года назад в парке после спонтанной переписки, а дата их свадьбы совпала с Днем семьи, любви и верности.
Владимир и Александра долгие годы шли параллельными курсами, пока однажды не встретились в одной точке. С тех пор два пути слились в одну общую историю.
Михаил и Полина познакомились осенью 2019 года по работе. За шесть лет они прожили целую жизнь: ремонты, переезды, ковид, мобилизация, рождение ребенка. Они прошли через все, что только можно представить, и остались вместе.
После регистрации и обмена кольцами прозвучала знаковая фраза: «Семейный экипаж готов к совместному полету». Молодожены и гости запустили в небо бумажные самолетики с загаданными желаниями.
Особо чествовали семьи с большим стажем. Галина и Александр Минаевы познакомились в серпуховском парке более 50 лет назад и вместе уже полвека.
Игорь и Наталья Кащенко встретились на дискотеке, он сделал предложение на третий день, и вот уже 43 года они вместе. Игорь Константинович возглавляет «Боевое братство», а Наталья Ивановна — его надежный тыл.
Теперь аэродром Большое Грызлово стал официальной выездной площадкой для регистрации брака. Подать заявление и забронировать дату свадьбы можно на портале «Свадьба в Подмосковье».