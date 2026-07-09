Аэродром в Серпухове стал местом силы для молодоженов и юбиляров семейной жизни

В минувший вторник на аэродроме Большое Грызлово в Серпухове прошел областной праздник Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Молодожены скрепили себя узами брака, а юбиляры семейной жизни получили медали «За любовь и верность». Гостей встречала фотозона «Крылья любви» и мастерская самолетиков желаний.

На празднике сыграли свадьбы несколько пар. Зоир и Вита встретились два года назад в парке после спонтанной переписки, а дата их свадьбы совпала с Днем семьи, любви и верности.

Владимир и Александра долгие годы шли параллельными курсами, пока однажды не встретились в одной точке. С тех пор два пути слились в одну общую историю.

Михаил и Полина познакомились осенью 2019 года по работе. За шесть лет они прожили целую жизнь: ремонты, переезды, ковид, мобилизация, рождение ребенка. Они прошли через все, что только можно представить, и остались вместе.