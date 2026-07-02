Администрация проверила состояние дворовой территории в Мытищах

Сотрудники администрации городского округа и провели выездную проверку состояния территорий и общего имущества жилых домов на улице Серафимовича, 2а, и Чапаева, 14. Особое внимание было уделено состоянию водосточных систем.

Выездные обходы территорий сотрудниками администрации проходят на регулярной основе.

«В ходе встречи также была предоставлена информация жителям о проводимых работах по текущему ремонту многоквартирных домов на улице Серафимовича. Сейчас управляющая компания осуществляет работы по частичной замене кровельного полотна. Следующим этапом станет проработка вопроса о включении этих объектов в программу капитального ремонта», — отметил заместитель главы городского округа Александр Хаюров.

По итогам осмотра были даны поручения устранить все выявленные недостатки. Выездные проверки будут продолжены.