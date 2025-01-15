Администрация округа провела встречу с жителями микрорайона Мытищи-16

Жители бывшего военного городка обратились к сотрудникам администрации с жалобой на плохое водоснабжение. Главы сел обсудили волнующие вопросы с заместителем главы Мытищ Павлом Нуштаевым на тематической встрече.
Большего всего жителей интересовало водоснабжение в микрорайоне Мытищи-16. Бесхозные сети в этой части города и в поселке «Здравница» передадут «Мосводоканалу» для дальнейшей модернизации. Здесь уже заменили насосы и завершают ремонт очистных сооружений.
Лидеры сел также смогли пообщаться со специалистами организации «Водопроводно-канализационные системы», которая отвечает за забор и очистку воды в Мытищах. Все вопросы приняли к рассмотрению.
Ранее аварийная служба Подмосковья устранила около тысячи сбоев в сфере жилищно-коммунального хозяйства во время новогодних каникул. Оперативные группы выезжали в городские округа региона 150 раз, а рабочие бригады — почти 90. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность оперативного реагирования на подобные поломки сетей в зимний период, а губернатор Московской области призвал модернизировать коммунальные системы в регионе.
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