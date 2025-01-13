Аварийная служба Подмосковья устранила более 980 техсбоев ЖКХ в новогодние дни

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» поставили на контроль 988 технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения Московской области в период новогодних праздников с 29 декабря по 13 января. Оперативные группы выезжали в населенные пункты региона 150 раз, а рабочие бригады совершили 86 выездов.
Из общего числа нарушений 353 случая относились к теплоснабжению. Устранение 166 инцидентов произошло на сетях холодного водоснабжения, тогда как 192 аварии затронули электроснабжение.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность оперативного реагирования на технологические инциденты в зимний период.
Он отметил, что специалисты «МОС АВС» эффективно решают возникающие проблемы и ответственно подходят к выполнению поставленных перед ними задач, поскольку их работа непосредственно влияет на комфорт и безопасность жителей.
Стало известно, что приведет цивилизацию к концу света
Взрывы прогремели над городом Алексин в Тульской области
Лекция об истории создания Центра подготовки космонавтов прошла в Химках
Женщина съела плаценту после домашних родов
Стало известно о неожиданных планах ВСУ в Великой Новоселке и Времьевке
Первое полнолуние 2025. Чем опасна злая Волчья Луна
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте