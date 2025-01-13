Аварийная служба Подмосковья устранила более 980 техсбоев ЖКХ в новогодние дни

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» поставили на контроль 988 технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения Московской области в период новогодних праздников с 29 декабря по 13 января. Оперативные группы выезжали в населенные пункты региона 150 раз, а рабочие бригады совершили 86 выездов.

Из общего числа нарушений 353 случая относились к теплоснабжению. Устранение 166 инцидентов произошло на сетях холодного водоснабжения, тогда как 192 аварии затронули электроснабжение.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность оперативного реагирования на технологические инциденты в зимний период.

Он отметил, что специалисты «МОС АВС» эффективно решают возникающие проблемы и ответственно подходят к выполнению поставленных перед ними задач, поскольку их работа непосредственно влияет на комфорт и безопасность жителей.