Администрация Мытищ проверила ремонтные работы на Летной улице

Двадцать четвертого июня сотрудники администрации провели осмотр ремонтных работ сети ливневой канализации у вторых корпусов домов № 32 и № 34 по улице Летной. Жителям разъяснили сроки замены участка трубопровода.

Повреждение было выявлено после откачки подтопления. Оно повлекло за собой полное перекрытие оттока дождевой воды через три дождеприемные решетки. Причиной неисправности стал излом керамической трубы, вызванный устаревшим и изношенным материалом.

«В настоящее время выполняются подготовительные работы для восстановления работоспособности ливневой канализации, затем произведем замену поврежденного участка трубопровода. Ориентировочно должны завершить в течение двух недель. Направлено 12 специалистов», — сообщил начальник отдела ливневой канализации МБУ «Леспаркхоз» Николай Лутков.

Локальные мероприятия по откачке воды проводились, чтобы не допустить подтопления территории. Следующий шаг — капитальные работы.

«После вскрытия небольшого участка произведем замену поврежденного фрагмента сети, а затем восстановим асфальтовое покрытие и благоустроим территорию. Мы встретились с жителями, разъяснили сроки производства работ, в дальнейшем будем контролировать, чтобы все было сделано качественно и в установленные сроки», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.