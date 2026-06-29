Администрация Мытищ проверила подготовку котельной к новому сезону

Подготовка к отопительному сезону продолжается в городском округе Мытищи. Сотрудники администрации провели выездную проверку на одной из ключевых котельных округа, которая принадлежит акционерному обществу «Мытищинская теплосеть».

Сейчас в городском округе Мытищи осуществляется комплекс мероприятий, направленных на подготовку к осенне-зимнему периоду. Начальник участка № 21 Александр Завьялов поделился, что в летний период проводится техническое обслуживание всего оборудования котельной. Слесари занимаются ремонтом и стараются устранять небольшие поломки сразу же, что позволяет избежать крупных аварий и чрезвычайных ситуаций.

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров отметил успешное завершение гидравлических испытаний тепловых сетей акционерного общества «Мытищинская теплосеть». Он подчеркнул, что котельная готова к эксплуатации, замечаний не выявлено, а персонал не видит каких-либо рисков.

Котельная соединена с другими тепловыми источниками в закольцованной системе теплосетей, что позволяет переносить нагрузку и оперативно задействовать резервные мощности.