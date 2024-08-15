Администрация Мытищ провела выездную встречу с жителями в школе № 10

В первом корпусе школы № 10 в Мытищах прошел выездной прием администрации округа. Всего на встречу пришли 78 жителей.

На вопросы жителей ответили профильные специалисты администрации городского округа Мытищи, представители ресурсоснабжающих организаций, общественной палаты, председатель совета депутатов Андрей Гореликов и депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков. Они рассмотрели 75 обращений. Самые популярные вопросы касались благоустройства, сноса незаконных построек, ЖКХ, ремонта дорог и других тем.

Напомним, встречи в таком формате проходят регулярно. Анонсы можно найти на официальных ресурсах администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность выездных встреч жителей с администрациями.

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