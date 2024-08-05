Выездные встречи администраций с жителями — необходимый и ключевой формат работы, сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев . Это дает людям ответы и на масштабные, и на небольшие вопросы, которые удается своевременно разъяснять.

«Большая и очень важная задача в муниципалитетах реализуется. Тема выездных администраций не вызывает сопротивления и не вызывает отторжения», — отметил губернатор.

По его словам, абсолютное большинство руководящих лиц проводят выездные встречи с жителями регулярно.

«Всегда есть те, кому требуются необходимые разъяснения. Очень приятно, если так везде. Безусловно, это взаимопонимание и ответы на мелкие или же более масштабные вопросы. И таких вопросов — громадье, начиная с тропинки и заканчивая экологией или всем, что связано с транспортом», — заключил глава Подмосковья.

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