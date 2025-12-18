Администрация Мытищ представила варианты внедрения нейросетей в работу

Вариант украшения сквера в Пироговском в Мытищах представил Артур Суворов. Совместно с коллегами он подготовил несколько визуальных референсов с помощью искусственного интеллекта.

Заместитель главы показал, как это выглядело: идея и визуализация будущего решения «глазами» нейросети и финальный реализованный результат.

Подобные инструменты помогут реально облегчить жизнь: сократить трудозатраты, ускорить принятие решений, заранее оценить будущий вид объекта и повысить вероятность того, что итог получится качественным и продуманным.

Важно отметить, что нейросети можно использовать не только в новогоднем оформлении, а также в планировании благоустройства, озеленения, оформления общественных пространств.

Продолжим внедрять современные технологии в работу, чтобы наш округ становился красивее, уютнее и комфортнее — пообещал Артур Суворов.