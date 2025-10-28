Адаптивная школа паралимпийского резерва в Королеве отметила 10-летие

Мероприятие к юбилею престижного спортивного учреждения провели в Королеве. С 10-летием школу «Наш Мир» поздравили ее воспитанники и почетные гости.

Эта школа первой в Подмосковье получила статус паралимпийской. Сегодня ее посещают более 300 человек с ограниченными возможностями здоровья старше 16 лет.

«Опыт адаптивной школы „Наш Мир“ показывает, что занятия спортом могут стать мощным инструментом восстановления и реабилитации. Многие ветераны и действующие спортсмены уже показывают достойные результаты, участвуя в различных соревнованиях, таких как Паралимпийские игры и чемпионаты мира», — отметил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Терентьев.

На мероприятии провели мастер-классы. Также состоялось награждение участников.

«10 лет было трудными, мы много сделали, решили, а самое главное, что у нас много чемпионов и призеров, нами может гордиться вся Россия. С такими людьми как в нашей школе работать интересно, это самые отзывчивые люди, они готовы трудиться днями и годами, чтобы получить высокий результат, хочется их поддерживать», — добавила координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» Юлия Ухарева.

Отметим, что в школе «Наш Мир» тренируются люди с разными формами инвалидности. Они занимаются плаванием, футболом, легкой атлетикой, волейболом, голболом и другими видами спорта.