Московский зоопарк готовится к новому сезону, панду Катюшу ждет новый дом

Московский зоопарк продолжает подготовку к новому туристическому сезону. Генеральный директор Светлана Акулова в телеграм-канале рассказала о плановом обходе, во время которого проверила стройплощадки и реставрируемые зоны.

Руководитель зоопарка сообщила о наращивании темпов работ и показала кадры со стройплощадки. Также Акулова поделилась планами на счет «благоустройства» вольера для панды Катюши.

«Новый дом для нашей любимицы — главный проект этого года. Работы идут по графику. Катюшу ждет высококлассный новый дом, а гостей — новая просветительская площадка», — сообщила Акулова.

Зона вокруг любимого места отдыха посетителей зоопарка — Малого пруда — также попала под реставрацию. Обновляется береговая линия, смотровые площадки.

Акулова сообщила, что проверила состояние ограждений, а также взаимодействие строительных бригад с зоологической службой, чтобы животные не испытывали дискомфорта от проводимых работ.

В Московском зоопарке впервые за его историю удалось взять кровь у снежного барса без применения анестезии. Произвести забор крови из хвоста позволила возрастная самка ирбиса Дайна.