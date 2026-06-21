Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном дожде с грозой

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя и гроз, которые ожидают в понедельник. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предстоящей ночью в столице будет спокойно: существенных осадков метеорологи не прогнозируют. В Подмосковье местами может пройти кратковременный дождь.

Температура в Москве опустится до +12…+14 градусов, по области — до +9…+14 градусов. Ветер будет дуть с запада и северо-запада, его скорость — до восьми метров в секунду.

Днем погода ухудшится: синоптики ожидают кратковременные дожди, местами сильные, а в отдельных районах — грозу. Воздух в городе прогреется до +23…+25 градусов, в Подмосковье — до +21…+26 градусов.

«В Москве и Московской области сильный дождь с грозой, при грозе ветер до 15 метров в секунду», — отметили в Гидрометцентре.

Ранее метеорологи предупредили жителей столичного региона о температурных качелях на неделе с 22 по 28 июня. По их прогнозу, сначала погода будет относительно теплой, но ближе к четвергу похолодает, снова пойдут дожди.