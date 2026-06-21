Сегодня 18:58 Температурные качели и магнитный фон: какой будет погода в Москве на следующей неделе Синоптик Ильин: в понедельник в Москву придут дожди и грозы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Жителей столичного региона с 22 по 28 июня ждут классические для первого летнего месяца температурные качели. Судя по прогнозам синоптиков, погода в Москве и Московской области на предстоящей неделе сперва будет радовать теплом, но уже к четвергу стоит готовиться к похолоданию и возвращению дождей. Подробности — в материале 360.ru.

Умеренное лето Ожидается, что первая половина следующей недели будет вполне соответствовать климатическим нормам для московского региона. С понедельника по среду жителям и гостям столицы и области пообещали умеренно теплую погоду. «Температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. В понедельник могут быть дожди, местами прогремит гроза. А вторник–среда, скорее всего, обойдутся без осадков», — рассказал в беседе с 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. При этом, несмотря на комфортные значения столбиков термометров, начало недели будет сопровождаться ощутимыми ветрами. В понедельник, 22 июня, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Ветра будут дуть с северо-запада.

Фото: РИА «Новости»

Похолодание и атмосферное давление С четверга, 25 июня, погода начнет портиться. Температуры снизятся, также в регион снова придут осадки и грозы.

В дневное время в четверг-пятницу ожидается температура от +16 до +21 градуса. В ночные часы похолодает до +9…+14. Местами воздух будет остывать до +8 градусов.

Атмосферное давление тоже будет меняться. Если в первые три рабочих дня следующей недели оно сохранится на отметке 747 миллиметров ртутного столба, то к четвергу специалисты прогнозируют понижение до 743-745 миллиметров. «Затем в пятницу давление снова медленно поползет вверх и составит где-то 748-750 миллиметров ртутного столба к исходу дня», — сообщил Ильин. Магнитная активность: когда ждать возмущений Помимо традиционных дождей и ветра, многих москвичей волнует вопрос геомагнитной обстановки. Считается, что она влияет не только на самочувствие людей, но и на работу некоторой техники. «Небольшое усиление геомагнитной активности возможно в среду, 24 июня», — предупредил собеседник 360.ru. Впрочем, эксперты в области медицины уверены: отслеживание космической погоды и концентрация на собственной метеочувствительности могут дать эффект негативного самовнушения.

Фото: РИА «Новости»

Метеозависимость: миф или реальность По словам врача-терапевта Филиппа Кузьменко, нет никаких объективных возможностей измерить метеочувствительность и подтвердить влияние изменения температуры или колебания магнитного поля на человеческий организм. «Я думаю, что метеочувствительность по большей части существует только у людей в головах. Речь скорее идет о тревожности. Изменения в ощущениях часто связаны с чтением новостей о магнитных бурях, антициклонах или давлении, нежели с самой погодой», — пояснил специалист в беседе с 360.ru. По словам Кузьменко, если бы подобные факторы оказывали системное физическое воздействие на организм, это можно было бы зафиксировать исследованиями или как минимум повторяющимися примерами. «Мы бы системно видели, что парашютисты падают в обморок во время прыжков, что люди в горах всегда ощущают себя резко иначе, что в аппаратах МРТ, где огромное магнитное поле, люди вертелись бы в истериках. Но этого нет. Есть исключительно субъективная интерпретация человеком своих же собственных внутренних ощущений», — заключил терапевт.