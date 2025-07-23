Жителей и гостей Москвы предупредили об угрозе нового ливня с грозой

В ближайший час в Москве ожидаются дожди, местами с грозами, и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям города парковаться в безопасных местах, избегать шатких конструкций, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра, а при необходимости звонить 101 или 112.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник в центре Москвы за несколько часов выпала почти треть месячной нормы осадков. Это привело к подтоплениям. Временно приостановил работу участок Филевской линии метро.

А до этого столичный Комплекс городского хозяйства сообщил, что в отдельных районах за ночь и утро 21 июля выпала месячная норма.