Во вторник в центре Москвы за день выпала треть июльской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«К 18 часам в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 мм осадков или треть (35%) от нормы июля», — написал он.

Леус уточнил, что накануне на той же метеостанции на Балчуге зафиксировали рекордные 92 миллиметра дождя.

Синоптик добавил, что в Красногорске выпало 15 миллиметров осадков, а в Немчиновке — 27 миллиметров, в Можайске — 19 миллиметров.

Сильные дожди стали причиной подтоплений: 22 июля перекрыли часть Рублевского шоссе. На месте работали сотрудники полиции, они помогали автомобилистам и регулировали движение.