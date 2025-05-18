Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщил ТАСС .

«Период предупреждения до 21:00, ожидается усиление ветра в порывах до 17 м/с, местами гроза», — отметили метеорологи.

Мэрия столицы призвала горожан быть осторожными и напомнила, что нельзя укрываться от ненастья под деревьями и не парковать машины рядом с ними.

Сейчас на улицах столицы сильный ветер. Он ломает ветки деревьев и качает провода. Грозы пока нет, но моросит дождь.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что воздух в Москве 18 мая прогреется до +20 градусов, но временами в городе пройдут дожди. На погоду в Московском регионе повлияет теплый сектор циклона, центр которого раскрутится над Смоленской областью. Также стало известно, когда в столице наступит метеорологическое лето.