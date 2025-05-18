Москвичей предупредили о дожде в воскресенье

Воздух в Москве 18 мая прогреется в воскресенье до плюс 20 градусов, но временами в городе пройдут дожди. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что днем на погоду в Московском регионе повлияет теплый сектор циклона, центр которого раскрутится над Смоленской областью. Ночью ситуация изменится — скажется влияние холодного атмосферного фронта.

По словам эксперта, порывы ветра в столице в воскресенье могут достигать штормовых 15-18 метров в секунду.

«Ожидается облачная погода, временами дождь, выпадет до 1-4 литров дождевой воды на метр квадратный», — подчеркнул Тишковец.

Температура в Москве составит плюс 17 — плюс 20, а в области — плюс 15 — плюс 20.

Ранее синоптик рассказал о наступающем в Центральной России похолодании. Температура 19 мая составит примерно плюс 17 градусов.