«Занавес мая». Стало известно, когда в Москве наступит метеорологическое лето

Синоптик Тишковец: метеорологическое лето в Москве наступит через 10 суток

Метеорологическое лето в Москве наступит через 10 суток. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

«Под занавес мая в Центральной России на прогностическом горизонте просматриваются дневные температуры +23…+28, по ночам столбики термометров будут держаться выше +10», — написал он.

С 27 числа и дальше наступит долгожданное «метеорологическое лето». Среднесуточная температура воздуха поднимется выше +15 градусов и останется стабильной.

«А значит, смена климатических сезонов произойдет своевременно, и лето наступит точно в срок», — добавил синоптик.

Последние 30 лет, отметил Тишковец, «климатическое» лето в Москве обычно приходит 26 мая. Поэтому оба лета вступят в свои права почти одновременно. Календарное вообще может начаться с температуры +25…+30 градусов.

При этом следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей. В понедельник днем температура поднимется до +17 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба. В среду столбики термометров будут показывать +2…+7 градусов.