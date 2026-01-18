Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за аномальных морозов

Желтый уровень погодной опасности из-за мороза и гололеда сохранится в Москве до вечера 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Гололед и морозы до -26 градусов продержатся в столице еще несколько дней. Водителям рекомендуют избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, а пешеходам — носить устойчивую обувь и передвигаться осторожно.

Тем, кто собирается принять участие в крещенских купаниях и не хочет при этом заболеть, врач Павел Коробейников посоветовал раздеваться только перед заходом в прорубь, а после — хорошо растереться полотенцем и тепло одеться.

Ранее в Подмосковье из-за мороза заметили световые столбы.