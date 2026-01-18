Световые столбы заметили в Подмосковье из-за мороза

Минувшей ночью в Орехове-Зуеве заметили световые столбы на фоне сильного мороза. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха в столичном регионе опустилась ниже -25 градусов. Наиболее сильный мороз был в Серебряных Прудах, где столбики термометров в шесть утра зафиксировали -26,2 градуса.

«Не так холодно, но тоже морозно, около -20 градусов, было в городском округе Орехово-Зуево, откуда прислали фото наблюдавшихся там световых столбов», — написал метеоролог.

Леус добавил, что в Москве минимальная температура воздуха опустилась до -12,8 градуса, по данным метеостанции на ВДНХ.

«Можно уверенно говорить, что стать самым холодным днем с начала января сегодняшний день не сможет. Лидерами там и останутся 2 января с -13,9 градуса и 24 декабря с -16,4 градуса», — отметил он.

На других метеостанциях Москвы минимум менялся от -10,8 градуса на Балчуге до -19 градусов в Бутове. В Михайловском и Новой Москве морозы окрепли до -23 градусов.

«На этом пик морозов нынешней холодной волны прошел. Уже ближайшей ночью в столице около -10, а по области около -17 градусов», — заключил синоптик.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пообещала москвичам погоду без аномальных снегопадов до конца недели.