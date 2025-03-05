Выставка «Такие разные девочки, девушки, женщины» открылась в Москве к 8 Марта

На Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке Москвы открылась выставка «Такие разные девочки, девушки, женщины». Ее посвятили Международному женскому дню, сообщил сайт mos.ru .

На экспозиции представлены снимки из фондов Главархива Москвы в период с 1900-х по 1980-е годы. На фото — представительницы разных профессий. Выставку можно посмотреть до 4 апреля.

«Для нее отобраны самые яркие снимки разных десятилетий прошлого века. Через них мы постарались передать всю многогранность девочек, девушек, женщин, которые всегда будут примером внутренней силы, доброты и целеустремленности для всех поколений», — рассказал начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко.

Он поздравил представительниц прекрасного пола с предстоящим праздником и пригласил на выставку.

Порядка 70% мужчин назвали 8 Марта значимым праздником, 58% респондентов неизменно поздравляют близких, еще 12% россиян делают это время от времени, выяснили аналитики.