Аналитики «Авито»: 70% россиян считают 8 Марта значимым праздником

Большинство мужчин (70%) убеждены в значимости Международного женского дня. Из них 58% неизменно поздравляют близких, а еще 12% делают это время от времени. Об отношении россиян к 8 Марта узнали аналитики сервиса «Авито», пишет сайт RT .

По данным исследования, представители старшего поколения относятся к празднику особенно серьезно — 70% мужчин старше 65 лет каждый год готовят подарки на 8 Марта.

Для большинства женщин (65%) этот праздник также важен. Треть россиянок отмечает его ежегодно, еще треть — иногда. Наиболее популярен Международный женский день среди девушек 18–24 лет — из них всегда празднуют 38%.

Мужчины чаще поздравляют матерей, чем партнерш (61% против 55%). Большинство женщин (51%) проведут 8 Марта в кругу семьи. Еще 18% займутся собой — отдыхом и хобби, 13% отметят праздник с коллегами и друзьями, 11% назначили свидание.

Другие 10% посвятят время домашним заботам — уборке и готовке, а 7% будут работать, для них 8 Марта — обычный день. В опросе приняли участие 10 тысяч человек.