Высотный круглогодичный парк возведут на месте московского монорельса

Собянин: уникальный высотный парк появится на месте монорельса в 2027 году

Инфраструктуру закрытой линии московского монорельса используют для создания высотного прогулочного парка, который станет работать круглый год. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что новую рекреационную зону откроют в 2027 году.

Расположенный на высоте шесть метров парк станет новой пешеходной артерией Москвы, которая свяжет между собой пять районов и объединит в один маршрут ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк.

«Создадим современное комфортное пространство для занятий спортом, семейного отдыха и встреч с друзьями. Вдоль парка сделаем четырехкилометровую беговую дорожку с движением в обе сторон», — объявил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что пять из шести станций превратят в двухэтажные павильоны, а в память о монорельсе в парке поставят два состава.

За открытие высотного парка на месте монорельса проголосовали участники проекта «Активный гражданин». Этот вариант замены устаревшего транспорта набрал 71% голосов.

Московский монорельс прекратил перевозку пассажиров 28 июня. Часть транспортной эстакады демонтируют до конца осени, чтобы открыть вид на главный вход ВДНХ.