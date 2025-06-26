Первый в России круглогодичный парк на 6-метровой высоте появится в Москве

Московский монорельс 28 июня завершит работу. В 2027 году на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Об этом сообщили на сайте мэрии столицы.

Часть эстакады монорельса демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще более привлекательным. После завершения работ всем сотрудникам монорельса предложат места на других видах транспорта.

За превращение монорельса в парк в проекте «Активный гражданин» проголосовали более 71% жителей.

«Сегодня у монорельса есть альтернативы. Это удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, а также трамвайные, автобусные и электробусные — они частично дублируют его трассу», — напомнили авторы публикации.

Монорельс возвели более 20 лет назад. За это время он так и не стал полноценной частью городской транспортной системы. Объект получит новую жизнь в виде парка на шестиметровой высоте, площадь которого составит 40 тысяч квадратных метров. Там обустроят кафе, аллеи, беговую дорожку и места отдыха. Новая прогулочная зона свяжет пять районов мегаполиса.

Концессионное соглашение о модернизации московского монорельса заключили в 2024 году.