Демонтаж одного из участков Московского монорельса закончится осенью

В Москве продолжаются работы по демонтажу монорельса. Разбор конструкций бывшего транспортного объекта от станции «Выставочный центр» до «Улицы Сергея Эйзенштейна» планируют закончить уже этой осенью, заявил директор НИИ «Мостранспроект» Владимир Титов.

«Осенью демонтаж будет завершен. <…> Полностью, вместе с балками, опорами и станцией „Улица Сергея Эйзенштейна“», — сказал он.

Начальник управления департамента развития городской инфраструктуры ГК «ЕКС» Евгений Шишкарев добавил, что в демонтажных работах задействованы более 250 человек и 25 единиц техники.

«На сегодняшний день у нас демонтированы порядка 37 металлических баллов и три железобетонные колонны», — поделился Шишкарев.

Титов напомнил, что на месте столичного монорельса на высоте шести метров будет открыт круглогодичный парк.

«Специалистами НИИ „Мостранспроект“ было предложено использовать инфраструктуру монорельса как городское современное круглогодичное зеленое пространство, как новый городской парк. Такая практика соответствует лучшим мировым примерам в 10 мегаполисах, где монорельсы, которые ранее были транспортной инфраструктурой, также были преобразованы в городские общественные парковые пространства», — отметил он.

Закрытие московского монорельса состоялось 28 июня 2025 года. За превращение монорельса в парк в проекте «Активный гражданин» проголосовали более 71% жителей.