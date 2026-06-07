Воздух в Москве 7 июня прогреется до +28 градусов

Гидрометцентр: в Москве 7 июня ожидается небольшая облачность и до +28 градусов

В Москве потеплеет до +28 градусов, осадков 7 и 8 июня не предвидится. Об этом сообщили специалисты на сайте Гидрометцентра России.

В первое воскресенье июня воздух прогреется до +26…+28 градусов, подует слабый ветер. Ожидается небольшая облачность без осадков.

В ночь на 8 июня столбик термометра опустится до +11…+13 градусов, днем подскочит до отметки +27…+29 градусов. Появится южный ветер скоростью три-восемь метров в секунду. Переменная облачность, осадков не предвидится.

Небольшие дожди возможны 9, 10 и 11 июня. При этом потеплеет до +32 градусов. К 13 июня температура воздуха повысится до +33 градусов.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Он действует 8–9 июня.