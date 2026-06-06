Москвичей предупредили о возвращении 30-градусной жары

Синоптик Паршина: в Москве 10–11 июня ожидается жара до +30 градусов

Жаркая погода вернется в Москву в середине следующей рабочей недели. Температура воздуха превысит +30 градусов 11 июня. Об этом ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РИА «Новости» .

Потепление начнется в понедельник, когда столбик термометра подскочит до +29 градусов. Но настоящая жара, по прогнозу синоптика, придет в середине недели.

«С 10 июня в Москву вернется 30-градусная жара, а 11 июня ожидается до +32 градусов тепла», — сказала она.

Несмотря на высокую температуру, возможны осадки. Паршина предупредила о переменной облачности и небольшом дожде.

Ранее в Москве прошли ливни с грозами. Купальный сезон, по оценкам специалистов, откроется в столице не раньше июля, потому что вода прогрелась лишь до +14 градусов.