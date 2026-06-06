В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

К началу новой рабочей недели в Москву придет жара. Температура воздуха 8 июня составит +30 градусов, в столице введен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом представитель Гидрометцентра России сообщил ТАСС .

«В понедельник и вторник, 8–9 июня, в Москве ожидается жара, температура воздуха может достигать +30 градусов, оранжевый уровень опасности», — сказал он.

Оранжевый уровень стоит третьим в шкале метеопредупреждений. Он указывает на опасность стихийных бедствий и ущерба.

Гидрометцентр России в «Максе» сообщил, что 8 июня осадков не ожидается, а 9 июня возможен небольшой дождь. Во вторник температура воздуха днем опустится до +23…+28 градусов, но на следующий день вернется к 30-градусной отметке.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что во второй половине недели в Москве станет еще жарче. Воздух прогреется до +32 градусов.