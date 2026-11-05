Владимир Ефимов: в столице возводят более 155 объектов социальной инфраструктуры

Более 155 объектов социнфраструктуры возводят в 12 округах столицы одновременно. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возведение в Москве соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Новые школы и детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные центры создают комфортную городскую среду — это особенно важно при формировании новых жилых районов. Сейчас в Москве строят 101 образовательное учреждение общей площадью более 1,3 миллиона квадратных метров. В будущем они смогут принять 65 тысяч воспитанников и школьников. Кроме того, в городе возводится 39 спортивных и культурных центров площадью свыше 899 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Объекты возводят как за счет городского бюджета, так и за счет внебюджетных источников финансирования. Строительство на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития столичного образования. В ближайшие три года планируется построить 150 объектов.