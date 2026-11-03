Овчинский: строительство дома по реновации началось в Западном Дегунине

Рабочие приступили к подготовительным работам на строительной площадке жилого дома на Коровинском шоссе московского района Западное Дегунино. Возведение здания пройдет в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что новостройка общей площадью более 40 тысяч квадратных метров появится на земельном участке 31/33.

«Жилой комплекс будет состоять из трех односекционных симметричных башен равной этажности. В них запроектирована 621 квартира площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. Секции соединятся между собой одноэтажными пристройками. На первом этаже разместятся нежилые помещения для будущих объектов инфраструктуры, их площадь составит более двух тысяч квадратных метров. На придомовой территории проведут комплексное благоустройство, оборудуют детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха. Пространства общего пользования в доме сделают по принципу безбарьерной среды. Сейчас на объекте завершен подготовительный период, ведутся земляные работы», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Расположение будущего дома очень удачное. В пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиники и точки различных сервисов.

Кроме того, жильцы новостройки смогут воспользоваться остановками общественного транспорта, станцией метро «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии, а также станцией Грачевская третьего Московского центрального диаметра.

Также будущий жилой комплекс окружают несколько зеленых зон: «Ангарские пруды» и «Вагоноремонт» и Базовский сквер.

Башни дома расположатся на площадке в более чем 1,3 гектара. При этом архитектурный облик будущих корпусов станет ярким и современным.

Для отделки фасадов застройщик выбрал керамогранит шелково-серого цвета с вставками каменно-серого оттенка.

Яркости зданиям добавят фасады секций, которые выполнят в коричнево-оранжевом, сером и бежевом цветах. Жильцов порадуют витражные остекления лоджий, окон первого этажа и входных групп.

Программа реновации действует в Москве с 2017 года и касается около миллиона горожан, которых переселяют из 5176 в новые благоустроенные жилые комплексы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в ближайшие три года по программе реновации новое жилье получат более 200 тысяч жителей столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что к концу 2029 года число переселенных по реновации горожан составит более 500 тысяч человек. Также он поручил увеличить темпы реализации программы для обеспечения жителей комфортным и благоустроенным жильем.

Реализация программы реновации и большой объем построенных домов сделал Москву лидером в строительном секторе среди всех регионов России и обеспечит достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».