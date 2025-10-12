Вечером в воскресенье в Москве выпадет первый мокрый снег

Первый осенний мокрый снег в Москве и Подмосковье ожидается после 21:00

После 21:00 в воскресенье в Москве и Московской области ожидается первый осенний мокрый снег. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

Предположительно, в столичном регионе ожидается от восьми до 13 миллиметров осадков. Синоптики спрогнозировали температуру от +3 до +5 в Москве, а также от 0 до +5 в Подмосковье.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 6–11 метров в секунду, постепенно меняя направление на северо-восточное.

В Москве также возможен мокрый снег с небольшими умеренными дождями. В первый рабочий день недели температура может потеплеть до +6, а в области — до +7.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее заявляла, что первый снег в Москве выпадет в конце октября. На этом фоне синоптик Михаил Леус предупреждал об ухудшении видимости в Московском регионе из-за туманов.