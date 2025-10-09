Синоптик Леус заявил об ухудшении видимости в Московском регионе из-за туманов

В отдельных районах Московской области сегодня утром видимость снизилась до 300-500 метров из-за сильного тумана. Об этом заявил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В большинстве районов Московской области вновь сформировались туманы. В настоящее время видимость ухудшена до 300-500 метров», — сказал он.

При этом саму столицу туман не охватил. По словам специалиста, в городе была дымка с видимостью примерно 1,5-3 километра, а также сплошная слоистая облачность с высотой нижней границы в 60-100 метров.

По словам Леуса, предстоящей ночью туман рассеется. Вероятность его образования в Москве не очень высокая.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели москвичей ждет похолодание и дожди. В ночь на пятницу минимальная температура в столице опустится до +4 градусов.