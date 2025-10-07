Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег

Метеоролог Позднякова: первый снег в Москве выпадет в конце октября

Первый снег в Москве может выпасть в последних числах октября. Таким прогнозом с РИА «Новости» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вероятность выпадения первого снега в последних числах октября велика. Это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — отметила она.

Метеоролог уточнила, что первый снежный покров может лечь в столице 30–31 октября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с 29 сентября в Москве будет наблюдаться бабье лето с минимальной вероятностью осадков, но с большим количеством облаков.

Также москвичей предупреждали о заморозках начале октября. Температура в столице будет понижаться до -2 градусов. Эксперты отметили, что холода пройдут без осадков.