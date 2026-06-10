В Театре Российской армии прошел гала-концерт «С Россией навсегда!»

В Москве завершился Международный фестиваль-конкурс «Союз талантов России». Финалом мероприятия стал гала-концерт «С Россией навсегда», на котором выступили лучшие вокалисты и хореографические коллективы из разных регионов страны и зарубежья.

Фестиваль объединил около двух тысяч конкурсантов из 67 городов и населенных пунктов. Перед зрителями выступили участники из Москвы, Сибири, Урала, Поволжья, Северного Казахстана, республик Кавказа, а также Луганской Народной Республики.

«В качестве гостей [были] более 140 участников специальной военной операции, среди которых <...> три героя России. Мы также для них подготовили музыкальный подарок», — отметила генеральный директор АНО «Союз талантов» Елена Катричева.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов принял участие в церемонии награждения победителей конкурса. Он отметил высокий уровень жюри.

«Меня попросили вручать эти большие награды, а я с удовольствием это сделал», — сказал Миронов.

Одним из участников гала-концерта стал ансамбль народного танца «Юность» из подмосковного Жуковского. На сцену также вышел хореографический коллектив «Русская мозаика», который в этом году получил звание лауреата первой степени.

Концерт был приурочен ко Дню России. В программу вошли патриотические музыкальные номера, а зрители смогли увидеть выступления коллективов в разнообразных национальных и сценических костюмах.