Гала-концерт «С Россией навсегда» пройдет в Москве 7 июня

Победители фестиваля-конкурса «Союз талантов России» разных лет выступят на гала-концерте «С Россией навсегда» в Центральном академическом театре Российской армии 7 июня. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Союз талантов».

В концерте примут участие вокалисты и хореографические коллективы из Москвы, Сибири, Урала, Поволжья, Северного Кавказа и южных регионов, победившие на фестивале «Союз талантов России» в разные годы. Все они исполнят хиты отечественной эстрады.

Народный артист и композитор Александр Зацепин будет участвовать в социальной акции «Поверь в мечту».

Кроме того, в мероприятии примут участие народный артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, народный артист Феликс Царикати, заслуженный артист России Юрий Аскаров, пародист Николай Бурьяновский, а также детский музыкальный театр «Домисолька», Лолита Суворова, финалисты шоу «Голос» и «Голос Дети».

Гала-концерт пройдет в рамках фестиваля «Союз талантов России», в ходе которого состоится выставка «Герои СВО» фотографа Алексея Малышева.