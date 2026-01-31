В первую ночь февраля в Москву и область придут морозы до -25 градусов

Первая ночь февраля принесет в Москву и Подмосковье морозы до -25 градусов. По прогнозам Гидрометцентра , начало месяца будут сопровождать холода и снегопады.

Ночью 1 февраля в столице ожидают -20… -22 градусов, а по области температура может опуститься до -25. Днем пойдет снег, в Подмосковье местами возможна метель.

В последующие дни — 2, 3 и 4 февраля — морозы сохранятся: ночью столбики термометров будут показывать -18… -25 градусов, днем — -13… -18. Ожидаются небольшие снегопады, гололедица и ветер.

МЧС Москвы предупредило жителей и туристов об аномальных морозах до 3 февраля. В это время среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7-12 градусов.

По словам синоптиков, последняя ночь января в Москве стала самой холодной за всю зиму: в этот день зафиксировали первые за зиму 20-градусные морозы.