На смену снегопадам в Москву придут аномальные морозы

МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве к концу недели

Жителей и гостей российской столицы предупредили о приближении аномально холодной погоды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

Морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7-12 градусов ожидаются в период с 30 января по 3 февраля.

В МЧС порекомендовали москвичам не использовать для обогрева помещений электроприборы, не предназначенные для этих целей, надевать одежду и обувь по погоде, а также стараться не стоять, а двигаться на морозе.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны», — призвали в ведомстве.

Ранее стало известно, что свыше 800 тысяч кубометров снега убрали в парках Подмосковья с начала недели.