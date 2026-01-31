Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму

Синоптик Леус: минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Москве

Прошедшей ночью в Москве зафиксировали первые за зиму 20-градусные морозы. Это самая низкая отметка с начала зимнего сезона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

Параллельно погода в столице побила и снежный рекорд последнего дня января, державшийся 32 года.

«Несмотря на то что в столице снега вчера не было и за сутки высота снежного покрова уменьшилась на один сантиметр и составляет 60 сантиметров, это стало новым суточным рекордом для последнего дня января», — пояснил синоптик.

В народе 31 января отмечают Афанасьев день, или, как его еще называют, Афанасий Ломонос. Считалось, что, если в этот день кружит метель, зима продлится долго.

Ранее Роскосмос показал кадры снежного циклона, накрывшего Москву несколько дней назад.