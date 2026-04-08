В парке «Зарядье» покажут пасхальный сюжет на «Матрешке Москвы»
Гости парка «Зарядье» смогут посмотреть пасхальный тематический сюжет на достопримечательности «Матрешка Москвы». Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Мультимедийный сюжет с применением уникальной кинетической конструкции будут транслировать каждый день до 12 апреля включительно. Начало — в 19:15, 20:15 и 21:15. В субботу, накануне Пасхи, пройдет дополнительный показ в 22:15.
На статичном цилиндре столичные 3D-дизайнеры отобразили добрые видеооткрытки с традиционными пасхальными мотивами.
«Медиаэкраны кинетической конструкции образовали кулич высотой в 22 метра. Также в рамках праздничного сюжета конструкция принимает форму пасхального яйца», — поделился заммэра.
«Матрешка Москвы» — это многофункциональный объект в сердце столицы, не имеющий аналогов в мире. Кинетическая конструкция выдвигается из неподвижного цилиндра за 4,5 минуты.
Закрепленные на ней медиаэкраны меняют положение каждые несколько секунд, воплощая любые художественные замыслы.
