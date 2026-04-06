Предприятия Подмосковья испекут более 1,5 млн куличей к Пасхе

В этом году православные отметят Пасху 12 апреля. Один из символов праздника стал кулич. Ожидается, что в этом году предприятия Подмосковья произведут более 1,5 миллиона таких изделий.

Пасха символизирует радость Воскресения Иисуса Христа и духовное обновление. Праздник традиционно сопровождается богослужением, освящением блюд, окрашиванием и украшением яиц.

Один из главных символов пасхи — дрожжевой кулич. Сначала он представлял из себя обычный каравай, а затем в нем стали добавлять глазурь, цукаты, изюм и сладкую начинку. В Минсельхозе Подмосковья рассказали, что выпуск пасхальной продукции в регионе уже начали.

Всего в области более 65 предприятий, которые занимаются производством хлеба и хлебобулочных изделий. Так, холдинг «Коломенский» в этом году планирует испечь около миллиона куличей.

«Потребителям предлагают классические виды пасхальной выпечки, в том числе на основе творожного теста. Дополняет линейку новинка — кекс пасхальный шоколадный, в составе которого натуральное какао и кусочки темного шоколада. В рецептурах используются натуральные ингредиенты, включая творог, вишню, цукаты и изюм», — рассказали в министерстве.

В торговых сетях также продают куличи других предприятий. Так, «Рузский хлебозавод» выпустит более 40 тонн изделий, включая морковный кекс с маршмеллоу. А «Эко-меню» предложит выпечку с кремовыми начинками.