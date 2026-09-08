Первые заморозки ожидаются в Подмосковье в ночь на 9 сентября

В Московском регионе в ночь с 8 на 9 сентября ожидаются первые заморозки. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В Подмосковье столбики термометров грядущей ночью будут показывать от +1 до +6 градусов, а в столице — от +2 до +4 градусов.

«И по области есть возможность заморозков, потому что у наших соседей как раз прогнозируются заморозки в Тверской, Смоленской и даже Калужской областях ночью до -2», — уточнила Марина Макарова.

По словам метеоролога, уже завтра днем в Московской области значительно потеплеет — до +23 градусов. В Москве ожидается до +22.