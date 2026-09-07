Бабье лето придет в столичный регион в середине недели

Холодный фронт, определявший погоду в Москве и Подмосковье в последние дни, скоро отступит, и в столичном регионе начнется потепление. Период будет недолгим, но его вполне можно назвать бабьим летом, заявил 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, теплеть начнет со среды: воздух прогреется до +19…+21 градуса, в четверг столбики термометров уже покажут +21…+26, осадков не будет. Влияние на температуру окажет в том числе Азорский антициклон.

«В пятницу снова дождь, хотя сохранится теплая погода — +19…+24 градуса. На пару градусов похолодает и в выходные, местами тоже с небольшим дождем по области. Максимальная температура — +17…+22 в субботу и воскресенье. Такое вот бабе лето с очень короткими периодами солнечной погоды, хотя большую часть времени, со среды и до понедельника, будет тепло. Это практически целая неделя», — пообещал он.

Стоит ли рассчитывать на классическое бабье лето, читайте в нашей статье.